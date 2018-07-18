مصرع 13 شخصاً وفقدان خمسة في نزاع على أراض بالمكسيك

أواكساكا: أعلنت وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء، مصرع 13 شخصاً، وإصابة آخر، فضلاً عن فقدان خمسة آخرين، على خلفية نزاع قديم على ملكية الأراضي بين السكان وسكان منطقة مجاورة ببلدة “سييرا” التابعة لولاية “أواكساكا” جنوبي المكسيك.

ونقلت صحيفة “Mexico News Daily” المحلية عن مكتب النائب العام في أواكساكا قوله إن “13 شخصا لقوا مصرعهم، وفقد خمسة آخرين، أمس الثلاثاء، في بلدة “سانتا ماريا إيكاتيبيك” على يد سكان “سان لوكاس إزكوتيبيك”.

كما نقل مصاب واحد إلى إحدى المشافي القريبة لتلقي العلاج، بحسب المصدر نفسه.

وأفادت التقارير الأولية بأن “25 من سكان “سان ماريا إيكاتيبيك” ذهبوا إلى الأرض المتنازع عليها، حيث نصب سكان “سان لوكاس إزكوتيبيك” كميناً لهم.

وقال المدعي العام روبن فاسكونسيلوس، في تصريح صحافي، “هناك قرار لصالح إحدى البلدتين، إلا أن الصراع مازال مستمراً منذ أعوام”.

وأضاف أن” نشوب هذه النزاعات يعود لعدم تقبل السكان المحليين للقرارات القضائية الصادرة بهذا الخصوص”، لافتا إلى أن عمليات البحث عن المفقودين مازالت جارية.

من جهتها، عززت شرطة الولاية قواتها في المنطقة بـ43 ضابطاً لتفادي المزيد من الفوضى. (الأناضول)