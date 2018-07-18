رئيس بوليفيا: ترامب عدو للبشرية

لندن “القدس العربي”: وصف رئيس بوليفيا، إيفو موراليس، الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “عدو للبشرية”.

ونقلت إذاعة “W Radio” الكولومبية عن تصريح موراليس أدلى به في منتدى “سان باولو” في كوبا، قال فيه: “إن العدو في هذا الزمن هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عدو للبشرية، ولكوكب الأرض”.

وأشار موراليس أيضًا إلى أن “الأفكار المناهضة للإمبريالية التي كان يعلنها الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، تعد اليوم أكثر أهمية مما كانت عليه سابقا”.

وكان موراليس وصف نظيره الأمريكي العام الماضي بأنه “المستبد الوحيد” في العالم، معتبرا أن سياسته الخارجية وقراراته بشأن الهجرة تثبتان حقيقة هذا الوصف.