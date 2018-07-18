تضارب الأنباء بشأن موافقة حماس على وقف إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة باتجاه إسرائيل

غزة: تضاربت الأنباء، الأربعاء، بشأن موافقة حركة حماس على وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه إسرائيل، وذلك بعد تهديد إسرائيل بأنها ستشن عملية جديدة ضد القطاع إذا لم توقف الحركة إطلاق هذه البالونات.

وقال مسؤول أمني في حركة حماس، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن الحركة وافقت على طلب مصري بوقف تدريجي لإطلاق الطائرات الورقية والبالونات على مدار اليومين القادمين.

وخلال الأشهر الماضية أثبتت الطائرات الورقية والبالونات الحارقة البدائية، أنها أكثر الأدوات الفلسطينية فعالية خلال الاحتجاجات التي قادتها حماس، حيث تسببت في إحراق أكثر من 24 كيلومتراً من الأرض في إسرائيل. وقد استنفر الجيش الإسرائيلي للتعامل مع هذه المقذوفات، وسط مطالبات من سياسيي اليمين باتخاذ إجراء أكثر قوة.

ورداً على ذلك، اتخذت إسرائيل الاثنين، إجراءات تصعيدية ضد قطاع غزة، وقامت بإغلاق معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر التجاري الوحيد للقطاع، وذلك بعد أسبوع من تقليص إدخال الشاحنات إلى القطاع، باستثناء المواد الغذائية والطبية والقمح والأعلاف والمحروقات فقط.

ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على تقارير محلية أفادت بأن الجيش يستعد لدخول غزة، إلا أنها قالت إن الجيش يقوم بمناورات إعداد روتينية.

في غضون ذلك، أكدت وحدات الطائرات الورقية والبالونات الحارقة في القطاع أن “العلاقة بين زيادة الحصار وكمية الحرائق هي علاقة طردية، فكلما زاد الحصار زادت كمية الحرائق”.

ونفت الوحدات، وفقا لوكالة “معاً” الفلسطينية، ما يتردد حول أن حركة حماس ستوقف وحدة البالونات عن العمل، أو أنها ستقلص عملها. وقالت الوحدات: “نعلن للعالم أجمع أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً ولم تقم حماس بنشر قواتها على الحدود لمنع مطلقي البالونات من العمل”. (د ب أ)