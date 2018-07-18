دبلوماسيون: قمة هلسنكي.. واحد- صفر لصالح بوتين  

لندن- “القدس العربي”: اعتبر دبلوماسيون غربيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اظهر نفسه كلاعب ماهر ومتزن خلال قمة هلسنكي التي جمعته بالرئيس الامريكي فيما بدا نظيره ترامب عكس ذلك.

وأكد السفير البولندي السابق في واشنطن، ريتشارد شنبفف، أن “بوتين فاز بهذه اللعبة بشكل حاسم، على الأقل بنتيجة واحد-صفر”.

وقال في حديث لقناة TVN24 البولندية الأربعاء: “لقد تكلم وجه ترامب عن كل شيء، كان مبتهجا وكان ممتنا. في رأيي، سيطر فلاديمير بوتين بحذاقة على هذه القمة. أظهر أن الخبرة والمعرفة العظيمة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في مثل هذه اللحظات. كان ترامب متوتراً، على الرغم من تقديم نفسه كمنقذ للعالم بأسره”.

أما السفيرة البولندية السابقة في موسكو، كاتارزا بيلتشينسكا-نالنتش، فقد رأت أن بوتين مثّل بلاده بأفضل طريقة ممكنة، بينما كان الرئيس ترامب مضطربا على نحو واضح. ولم يتوان عن توجيه انتقاداته، وهذا ما لا ينبغي السماح به في اللقاءات والاتصالات مع الجانب الروسي”.

واضافت أن “نتائج الاجتماع بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين مثالية لروسيا.. لكنها سيئة بالنسبة لنا”، في اشارة للناتو.

مؤكدة أن ترامب “فاقم بشكل كبير الصراع القائم بالفعل عبر الأطلسي، وبعد ذلك عقد لقاء وديا للغاية مع بوتين”.

فرئيس الولايات المتحدة في العلاقات مع روسيا بحسب وصفها يجب ألا يظهر بمثل هذه الثنائية التي أبداها ترامب.