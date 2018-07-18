الاتحاد الأوروبي سيفرض على غوغل غرامة قياسية قدرها 4,3 مليار يورو

بروكسل: تنوي المفوضية الأوروبية فرض غرامة قياسية قدرها 4,3 مليار يورو الأربعاء على مجموعة غوغل الأمريكية بتهمة الاحتكار في ملف نظام أندرويد، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

واعلنت المفوضية الأوروبية أن المفوضة الأوروبية للمنافسة مارغريتي فيستاغر ستعقد مؤتمرا صحافي في قضية مكافحة الاحتكار هذه عند الساعة 11,00 ت غ في بروكسل.

ولم تذكر المفوضية اي تفاصيل اضافية لكن مصادر عدة أكدت لفرانس برس انها ستتحدث عن قضية اندرويد.

وهذه العقوبة المالية بحق المجموعة المتهمة باستغلال الموقع المهيمن لنظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية “أندرويد” من أجل تكريس تفوق تطبيقاتها وخصوصا محركها للبحث على الإنترنت.

ويتجاوز هذا المبلغ الرقم القياسي السابق للعقوبات التي سجلت ضد غوغل أيضا، وكان قدره 2,45 مليار يورو بتهمة استغلال موقعها المهيمن في البحث الالكتروني عبر تغليب اداتها لمقارنة الأسعار “غوغل سوبينغ” على حساب خدمات منافسة له.(أ ف ب)