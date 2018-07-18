السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الرياض: أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، الأربعاء أن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته مسلحو الحوثي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران جنوب غرب المملكة.

وقال التحالف، في بيان له الأربعاء، إن “الصاروخ الباليستي أطلقته الميليشيات بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق الآهلة بالسكان في مدينة نجران”.

وأكد أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، وأنه لم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

وتقود السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014. (د ب أ)