هربا من حرارة الجو.. دب بري يلجأ لحوض سباحة بمنزل في لوس انجليس

لوس انجليس: لجأ دب بري أسود ضخم كان يجوب أحد أحياء لوس انجليس لمنزل بالمدينة للاستحمام بحوض سباحة ملحق به لترطيب جسمه من الحر الشديد مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية.

وفي وقت لاحق قالت شرطة لوس انجليس إن مسؤولي رعاية الحيوانات تمكنوا من السيطرة على الدب.

وتقدر إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا تعداد الدببة البرية في ولاية كاليفورنيا بما بين 25 و30 ألفا. وتعيش نسبة تقل عن عشرة بالمئة منها في المنطقة المحيطة بلوس انجليس.(رويترز)