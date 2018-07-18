سابقة أردنية خطيرة.. نائب يتطاول على”الملكة” ويحال للتحقيق ويواجه عقوبة “الفصل” ـ (فيديو)
عمان- “القدس العربي”:
اثار عضو في مجلس النواب الاردني عاصفة من الجدل قادته للتحقيق في لجنة السلوك بعد عبارات وردت في خطابه واعتبرتها رئاسة المجلس تنطوي على تطاول ضد الملكة رانيا العبد الله وشطبتها من المحضر .
واحيل النائب غازي الهواملة الى لجنة ضبط السلوك البرلمانية وبقرار صوت لصالحه غالبية النواب بعدما اثار ضجة واعتراضات عاصفة عندما قال بانه لم يقرأ او يسمع عن مملكة تدار بملكين ، مشيرا إالى أن المملكة الأردنية تدار من ملك وملكة وقال ان “ذلك لا يحصل حتى في خلايا النحل مشيرا لتداخل صلاحيات الملك مع الملكة “.
واثار تصريح الهواملة أزمة من العيار الثقيل بعدما سجل سابقة لم ترصد قبلا في خطابات النواب .
وعلمت “القدس العربي” بان النية تتجه لمعاقبة الهواملة بعقوبة الفصل والطرد من مجلس النواب على ان لجنة السلوك التي ستحقق فيما قاله قد تجتمع يوم الاحد المقبل ،وبعد التصويت صباح غد الخميس على الثقة بحكومة الرزاز .
ومن المرجح حسب مصادر برلمانية خبيرة ان تصدر ارادة ملكية جديدة تضيف بندا على الدورة الاستثنائية الحالية يسمح بالتصويت على قرار لجنة السلوك ضد النائب الهواملة ،وهو خيار مرجح قد يساعد في خدمة عدد اصوات الثقة بحكومة الرزاز بعد الفوضى التي اثارها الاخير.
هذا ما يقوله غالبية ابناء الشعب ، واذا صرح به نائب لا يعالج بهذه الطريقة ..وجهة نظر طرحها ويمكن الرد عليها ببيان للديوان ونكتفي
لماذا يعاقب كل من يأتي على سيرة الملكة رانيا بالسجن أو الملاحقة والتضييق وهنالك اجماع وطني على أنها تتدخل بشؤون الحكم. الملكة رانيا لا صفة دستورية لها ويجب أن تلتزم في دورها الشرفي والانساني وتبتعد عن المسائل السياسية والاقتصادية وتلك التي تتعلق بشؤون الحكم مثلما فعلت سابقاتها بمن فيهن الأميرة منى مع الملك الحسين والآن مع ابنها الملك عبدالله الثاني. للملكة كل الاحترام والتقدير، لكن نذكرها بأن زوجات الانبياء والقادة العظام لم يكن بمنأى عن التجريح والاتهام الباطل، وهذا قدرهن، ولنا في حديث الأفك أعظم مثال. الشعب الاردني طيب ويحترم كبرائه وقادته وينزل الناس منازلهم، فرحم الله امرءاً جب الغيبة عن نفسه، ورحم الله أؤلئك الذين يرحمون اوطانهم وشعوبهم، وكفى.
عندما يقول أغلبية الشعب للحأم “” سيدنا “” خط أحمر يستحق الذل والعار والجوع والتشريد .
لكن عندما يحكم من قبل حاكم يتسامح مع شعبه ولا يعاقب من قال كلمة حق يستحق أن يقال له أنه سيدي وسيد أجدادي.
ولكن حكامنا أشباه الرجال كالدجاج أمام ترامب وأسود على شعبهم.
لكن اقول لهؤلاء الحكام نراكم يوم القيامه بأذن الله أما رب الأرباب.
شكرا
لا ادري لماذا اعتبر كلام النائب تطاولا على الملكة؟
اذا كان النحل هو المرجعية الطبيعية كما أشار النائب، فالحكم للملكة وليس الملك.
هناك البعض من الازواج اللذان تبادلا الحكم في بلادهم مثل الفلبين والارجنتين وهناك ايضا زوجات قد اثرن على اعمال ازواجهن من الملوك والرؤساء امثال ماري انطوانيت واليانور روزفلت.
الملكه رانيا العبدالله لاتتدخل في شئون السياسه ولكنها تشارك في رعاية الشئون الإجتماعيه ……