مسدس على شكل هاتف محمول في الأسواق الأمريكية

لندن-”القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو نشرته “دايلي ستار” البريطانية عبر صفحتها على توتير شكلا جديدًا للأسلحة الامريكية، وهو مسدس يمكنه أن يبدو في صورة هاتف محمول.

واظهر الفيديو كيف يمكن طي هذا المسدس بشكل مذهل حتى يصبح في شكل وحجم الهاتف المحمول، كما أن الجراب المخصص لهذا الهاتف يشبه إلى حد كبير جراب الهواتف المحمولة.

رئيس مجلس إدارة شركة “أديدال كونسيل”، بأن شركته أنتجت هذا المسدس لتلبية حاجة الأشخاص المصرح لهم بحمل السلاح ويخشون من إثارة القلق في نفوس الآخرين عند رؤيتهم يحملونه خلال تجوالهم اليومي .