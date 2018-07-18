سفير جنوب أفريقيا لدى الدوحة: دول الحصار مستمرة في الضغط علينا لقطع علاقتنا مع قطر

الدوحة -”القدس العربي”- من إسماعيل طلاي:

قال سفير جنوب افريقيا لدى الدوحة فيصل موسى إن بلاده تعرضت لضغوط من دول الحصار لتقوم بقطع علاقتها مع قطر، مشدداً على أن هذه الضغوط ما زالت مستمرة على بلاده، وقال ” أوضحنا لهم بشكل قاطع إن سياستنا الخارجية لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولأن روح وقيم نلسون مانديلا تقوم على أساس الوحدة وجلب المختلفين لبعضهم البعض وليست تأزيم المواقف والفرقة بين الدول.”

ونوّه السفير فيصل موسى في حديث للصحافيين على هامش احتفالية يوم نيلسون مانديلا، قائلاً: “دول المنطقة وحدها من تستطيع حل الأزمة الخليجية، وكما فعلنا نحن في جنوب افريقيا حيث لم نسمح لدول اجنبية لحل مشكلتنا، ولدينا خبرات في التفاوض يمكن أن نقدمها لحل الازمة الخليجية، وعلى الدول الخليج أن تجد طريق الحل من نفسها”.

وأضاف قائلاً:” إن الدول الخليجية لا تتحدث لبعضها البعض لتجاوز أزمتها، ولا توجد أرضية للحوار، لافتاً إلى أن قيم الزعيم الراحل نيلسون مانديلا يمكن أن تصبح منصة للحوار بين الأشقاء في الخليج، كما دعا إلى ذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مراراً وتكرارا”.

وثمن السفير الجنوب الافريقي دور الوساطة التي تقوم به دولة الكويت لحل الخلاف الخليجي بسبب حالة انعدام الثقة بين هذه الدول، مبدياً استعداد بلاده للمساعدة بطريقة أو بأخرى في حل هذه الأزمة.

واستطرد قائلاً: “نحن نتطلع لأن نرى نهاية هذه الازمة الخليجية قريباً، لأن الشرق الأوسط يمكن أن يصبح من المناطق القوية في العالم لذلك تعمل الكثير من الدول على تقسيم المنطقة كما يحدث عندنا نحن في القارة الافريقية لأن قوتنا في وحدتنا. ومنطقة الخليج أسرة واحدة تجمعهم ثقافة ولغة واحدة، ونتوقع أن يجتمعوا سوياً لحل هذه الأزمة”.

وأوضح السفير إن الاحتفال باليوم العالمي لنيلسون مانديلا والذي يصادف 18 يوليو من كل عام، يأتي ضمن احتفالات جميع سفارات جنوب افريقيا حول العالم بهذه القيم التي أرسلها الزعيم نيلسون مانديلا، مشيراً إلى أن الفعالية ستكون سنوياً اعتباراً من هذا العام. وتنظم الاحتفال اعترافاً بإسهام رئيس جنوب افريقيا الأسبق في ثقافة السلام والحرية، معتبراً أن “قيم نيلسون مانديلا تحتاجها المنطقة والعالم حالياً، وعام 1994 عندما أصبح رئيساً كان من الصعب على الشعب الجنوب الافريقي التواصل فيما بينهم والتوحد لأننا كنا مختلفين ومن مرجعيات متعددة وبالرغم من ذلك فإن قيم مانديلا هي التي جمعتنا سوياً”.

تركيز الدوحة نحو القارة السمراء

وحول العلاقات بين قطر والقارة السمراء، قال سفير جنوب افريقيا أن العلاقات بين قطر والقارة الافريقية في نمو مستمر كما ترتبط العديد من الدول الافريقية خاصة شمال افريقيا بالخليج ثقافيا ولغوياً ودينياً، وهذا بدوره يؤكد تأثير العالم العربي على افريقيا. وأضاف إذا نظرنا للتركيبة الدينية في القارة نجد أن 52% من سكان افريقيا مسلمين مما يؤكد تأثير العالم العربي على افريقيا.

وبين السفير الجنوب الافريقي أن هناك تركيز من الدوحة نحو القارة الافريقية مستشهداً بجولات أمير قطر الأخيرة إلى القارة السمراء مؤخراَ والتي عززت العلاقات ما بين قطر وافريقيا. ولاحظنا نحن ان هناك تركيز من قبل رجال الاعمال القطريين للاستثمار في جنوب افريقيا.

استثمارات قطرية

وأشار سفير جنوب أفريقيا إلى أن قطر قامت مؤخراً بالعديد من الاستثمارات الكبرى في القارة السمراء بمختلف الدول، بالإضافة لتوقيع شركة قطر للبترول اتفاقاً مع شركة توتال الفرنسية تصبح بموجبه شريكاً بنسبة 25% في أعمال الاستكشاف في المنطقة البحرية رقم 11B/12B قبالة شواطئ جنوب إفريقيا، متوقعاً أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين قطر وجنوب افريقيا مزيداً من التوسع وزيادة في المشاريع المشتركة خلال الفترة المقبلة.

العلاقات التجارية

وأضاف إن حجم التبادل التجاري بين قطر وجنوب افريقيا ارتفع بنسبة 70% بعد الحصار المفروض على قطر خلال العام الماضي، وأشار الى أن الإحصاءات للربع الأول بالعام الحالي سجلت نمواً بنسبة 22%، مقارنة بالإحصاءات ما قبل الحصار. ونعمل حالياً على تعزيز حجم التبادل التجاري.

وأوضح أن جنوب افريقيا لديها استثمارات ضخمة في قطر في مجالات مهمة مثل النفط والغاز، خاصة مشروع تحويل الغاز الى سوائل الذي تنفذه شركة ساسول للطاقة بالشراكة مع قطر للبترول، وقال اننا نشجع قطر للاستثمار ايضاً في بلادنا خاصة في قطاع النفط والغاز ونحن حالياً نعمل على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المسال كطاقة نظيفة من 3% الي 25% وليس لدينا بنية تحتية لإنتاج الغاز.

وأضاف إن بلاده تسعي لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، وقال” نتطلع لبناء محطة لاستقبال الغاز القطري، وندعو اشقاءنا القطريين للاستثمار في البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي المسال في جنوب افريقيا حتى يمكننا استقبال الغاز. لأن انتاج الغاز بجنوب افريقيا يحتاج لنحو 15 عاماً حتى يتم استخراجه بالتالي ندعوهم لبناء محطة لاستقبال الغاز القطر”.

كأس العالم

وقال السفير موسى إن جنوب افريقيا تتطلع للتعاون مع قطر في مشاريع كأس العالم قطر 2022، من خلال نقل الخبرات الجنوب افريقيا في مجال الأمن الرياضي خاصة وان بلاده استضافة بطولة كأس العالم في 2010 ولديها خبرات كبيرة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى ونظمنا كأس العالم بدون حوادث أمنية.

وأعلن عن وصول وفد من جنوب افريقيا الي الدوحة لمناقشة التنسيق في قضايا الأمن الرياضي خلال المونديال المقبل 2022، ومن ثم سيقوم وفد من قطر بالذهاب لجنوب افريقيا لذات الغرض بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

واكد السفير الجنوب افريقي إن قطر ستنظم كأس عالم رائع ومختلف، نظراً للاستعدادات الجيدة لاستضافة البطولة القادمة والاستثمار الرياضي.