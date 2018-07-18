مقتل قائد عسكري بانفجار استهدف موكبا لنائب الرئيس اليمني

مأرب : قتل ضابط برتبة عميد في الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف موكبا لنائب رئيس الجمهورية الفريق الركن “علي محسن صالح” بمحافظة “مأرب” شرقي البلاد، حسب مصدر عسكري.

وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن عبوة ناسفة استهدفت موكباً لنائب الرئيس اليمني بمنطقة “الرويك” شمال شرقي المحافظة ما أسفر عن مقتل العميد الركن “محمد محمد صالح الأحمر”، الملحق العسكري لليمن لدى مملكة البحرين، وإصابة آخرين.

وأشار المصدر إلى أن نائب الرئيس “لم يصب بأذى”.(الأناضول).