تلفزيون المسيرة: الحوثيون يهاجمون مصفاة لأرامكو بالرياض بطائرة بدون طيار

الرياض- صنعاء: قال تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون في اليمن نقلا عن الحركة المتحالفة مع إيران اليوم الأربعاء إنها هاجمت بطائرة دون طيار مصفاة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في الرياض.

وقال حساب تلفزيون المسيرة على “تويتر” سلاح الجو المسير يستهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض

سلاح الجو اليمني يكشف عن طائرة مسيرة بعيدة المدى ويدشنها باستهداف مصفاة شركة أرامكو في الرياض#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/5qCfSdvFAa — قناة المسيرة (@almasirah) July 18, 2018

و من جهة ثانية قال العميد عزيز راشد مساعد الناطق الرسمي لقوات صنعاء في تصريح خاص لموقع “الخبر اليمني” إن قواته من تنفيذ عمليات في عمق العاصمة السعودية الرياض بواسطة طائرات بدون طيار لأول مرة منذ بدء الحرب وأضاف ” تأ تي العملية في إطار الرد على التحالف والتأكيد على أن استمرار الحرب سيجعله يدفع كلفات باهظة بينما لن يزيد اليمنيين إلا قوة وصمود حسب تعبيره.”

وتابع راشد: المفاجآت أكبر من طائرة مسيرة بعيدة المدى والقادم أعظم.

وأعلنت قوات صنعاء أنها استهدفت مصفاة شركة آرامكو في الرياض بواسطة طائرة من نوع صماد2 من دون طيار، وهو ما أكدته شركة آرامكو.

ومن جهتها قالت شركة أرامكو السعودية إن فرقها والدفاع المدني السعودي تمكنا من احتواء حريق محدود شب في إحدى حاويات التخزين في مصفاتها بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضافت أرامكو في تغريدة على حسابها على “تويتر” أن الحريق لم يؤثر على أنشطة المصفاة ولم تحدث أي خسائر بشرية.

وقالت إنها ستفتح تحقيقا للوقوف على أسباب الحريق.(وكالات)