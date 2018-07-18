مدرب تشيلسي يتطلع لتطوير أداء النجم البلجيكي هازارد

لندن: أعرب الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدرب فريق تشيلسي الانكليزي لكرة القدم، عن أمله في تطوير أداء النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق اللندني، الذي ربطته عدة تقارير إخبارية بالانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي مؤتمره الصحافي الأول منذ توليه تدريب تشيلسي، خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي، قال ساري اليوم الأربعاء إن هازارد يعتبر أحد أفضل ثلاثة لاعبين أوروبيين حاليا.

أوضح ساري “هازارد لاعب عال المستوى للغاية، أتمنى أن أتمكن من تطوير أدائه”.

ويدرك ساري تماما الضغوط الملقاة عليه كمدير فني لتشيلسي، لكنه شدد على عدم خشيته من الفشل مع الفريق الذي أخفق في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم المنقضي في المركز الخامس بترتيب الدوري الانكليزي الممتاز.

أضاف المدرب الإيطالي “هدفي هو تحقيق المتعة خلال فترة تواجدي هنا”.

وتابع “طلبت إدارة النادي مني تقديم موسم جيد، والقدرة على المنافسة في جميع البطولات، ولكي نقوم بذلك فإنه يتعين علينا مواصلة المنافسة بكل المسابقات في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل القادمين”.

أنهى ساري حديثه قائلا “إذا كنت شخصا يشعر دائما بالقلق فربما كنت سأقوم بعمل آخر. إن عملنا يتسم بالمخاطرة ولكنه يتضمن الكثير من الشعور بالرضى أيضا. إنني لست خائفا”.(د ب أ).