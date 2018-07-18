بوريس جونسون يحشد الأصوات “دفاعا عن الخروج من الاتحاد الأوروبي”

لندن: وجه بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، دعوة جماعية إلى حكومة المحافظين الحاكمة بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي “لإنقاذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، منتقدا آخر مقترحات ماي، لكنه قال إن أمامها فرصة للتخلي عن “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اسميا فقط”.

وأبلغ جونسون البرلمان في خطاب استقالته، بعد أن ترك الحكومة الأسبوع الماضي، أنه يعارض الخطة الجديدة، التي وافقت عليها ماي ومجلس وزراءها في “تشيكرز″، وهو مقر إقامة رئيسة الوزراء خارج لندن.

وقال: “لم يفت الأوان على إنقاذ الخروج من الاتحاد الأوروبي. لدينا وقت في هذه المفاوضات”.

وزعم أن الحكومة لم تحاول “الجدال لصالح إبرام اتفاقية تجارة حرة” من النوع، الذي اقترحته ماي في خطاب ألقته في وقت سابق من العام الجاري.

وقال جونسون “يجب أن نحاول الآن، لأننا لن نحظى بفرصة أخرى لعمل ذلك بصورة صحيحة”. ويعتبر العديد من المحللين جونسون أكبر منافس لماي إذا ما واجهت منافسة على القيادة.

وشكر جونسون رئيسة الوزراء ماي على “شجاعتها ومرونتها”، قائلا إنه شرُف بالعمل معها على تعزيز رؤيتها حول “بريطانيا عالمية” في فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي أطلقتها ماي في خطاب لانكستر هاوس.

وقال: “كنت أعتقد أنها كانت الرؤية الصحيحة في ذلك الوقت، وأعتقد ذلك اليوم. ولكن في الأشهر الـ 18 التي تلت ذلك، يبدو الأمر كما لو أن ضبابًا نابعا من الشك في الذات قد حدث “.

وأخبر جونسون ماي إنه إذا كانت “قادرة على إصلاح هذه الرؤية… يمكنها أن تقدم اتفاقا عظيما لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بنهج إيجابي وواثق يوحّد هذا الحزب، وهذا المجلس، ويوحّد البلاد أيضًا”.

كانت ماي قد واجهت سلسلة استقالات من جانب المعارضين للاتحاد الأوروبي في حكوماتها والتي بدأت الأسبوع الماضي باستقالة وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز ثم وزير الخارجية بوريس جونسون.

وتلقت ماي أسئلة اليوم الأربعاء، وواجهت ضغوطاً من أندريا جينكينز عضوة البرلمان المحافظة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي سألتها: “في أي مرحلة تقرر أن خروج بريطانيا يعني البقاء؟”.

وأجابت ماي قائلة: “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال يعني الخروج”، مشيرة إلى أنها تسعى إلى “حل عملي… لضمان مغادرة الاتحاد الأوروبي واحتضان مستقبل مشرق”.(د ب أ).