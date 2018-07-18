ترامب يؤكد أنه الرئيس الأكثر “حزما” حيال روسيا

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه الرئيس الأكثر “حزما” حيال روسيا إلا أنه ناقض ما توصلت إليه أجهزة الاستخبارات الأمريكية في رده على سؤال عما اذا كانت روسيا لا تزال تستهدف الولايات المتحدة.

وقال ترامب الذي يواجه عاصفة انتقادات بسبب موقفه الذي اعتبر متساهلا جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي، “نحن نبلي بلاء حسنا مع روسيا، ربما افضل من أي طرف على الإطلاق”.

وأضاف خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض “أنظروا إلى ما فعلناه. أنظروا إلى العقوبات”.

وأضاف “أعتقد أن الرئيس بوتين يعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر .. وبالتأكيد أكثر من الإعلام”.

وقال إن بوتين “يفهم ذلك، وهو ليس مسرورا لذلك .. ويجب أن لا يكون مسرورا لذلك لأنه ليس هناك أي رئيس آخر على الإطلاق حازم مع روسيا مثلي”.

ولكن، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا التي تتهمها أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 لا تزال تتدخل وتستهدف الولايات المتحدة، قال ترامب “لا”.

وقال مسؤولون في المخابرات الأمريكية إن مساعي التدخل الروسي في الانتخابات مستمرة وتستهدف حاليا انتخابات الكونغرس القادمة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان مدير الاستخبارات، دان كوتس، قال أمام لجنة بالكونغرس في فبراير/ شباط إنه اطلع بالفعل على أدلة على أن روسيا تستهدف الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، إذ ستكون سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ مهددة.

(وكالات)