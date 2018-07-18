الرجاء البيضاوي يفوز على أسيك ويتصدر المجموعة الأولى بالكونفدرالية الأفريقية

أبيدجان: اعتلى الرجاء البيضاوي المغربي صدارة المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة اليوم الأربعاء، التي شهدت أيضا فوز ادوانا ستارز الغاني 2 / 1 على ضيفه فيتا كلوب من الكونغولي الديمقراطية.

وتصدر الرجاء ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق، نقطة أمام أقرب ملاحقيه فيتا كلوب، الذي يتفوق بفارق الأهداف على ادوانا ستاز، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين قبع أسيك في مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط.

وفي مدينة أبيدجان الإيفوارية، اضطر أسيك للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68، عقب قيام حارس مرماه عبدواللاي سيسيه بضرب سفيان رحيمي لاعب الرجاء بدون كرة داخل منطقة جزاء الفريق الإيفواري، ليقرر حكم المباراة المصري محمد معروف احتساب ركلة جزاء للرجاء، وطرد الحارس الإيفواري.

واضطر أسيك للاستعادة بأحد مدافعيه لحراسة عرين الفريق بعدما قام مدرب الفريق بإجراء التبديلات الثلاث، فيما نفذ محمود بنحليب الركلة بنجاح، مسجلا هدف الرجاء الوحيد في الدقيقة 73 .

من جانبه، أنعش ادوانا ستارز آماله في التأهل لدور الثمانية بالمسابقة، عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه فيتا كلوب في وقت سابق اليوم. افتتح بريجت إدجي التسجيل لادوانا ستارز في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف زميله يحيى محمد الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، فيما تكفل جلودي نجوندا بتسجيل هدف فيتا كلوب الوحيد في الدقيقة 26 .(د ب أ).