655 مليون شخص تفاعلوا مع المونديال عبر “فيسبوك” و”إنستغرام”

كاليفورنيا: أعلنت شركة “فيسبوك” أن 655 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، تفاعلوا مع مباريات مونديال روسيا لعام 2018، عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”.

رقم أظهر أن الوضع لم يختلف كثيرًا بالنسبة لمتابعي التظاهرة، سواء في المدرجات أو أمام شاشات التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي.

فأينما كانوا سواء في العالم الواقعي أو الافتراضي، ومهما اختلف المكان، يظل الحماس وحمى متابعة المنافسة الكروية الأشهر حول العالم، القاسم المشترك بين كل ذلك.

وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي، إن 383 مليون شخص تفاعلوا مع المباريات عبر “فيسبوك”، و272 ألفا عبر “إنستغرام”، خلال الفترة الفاصلة بين 14 يونيو/ حزيران الماضي و15 يوليو/ تموز الجاري، أي الفترة التي شهدت مباريات المونديال.

وحاليا، يتبع تطبيق “إنستغرام” لإدارة شركة “فيسبوك”.

ولفتت الشركة إلى أن كرة القدم، تحظى على الموقعيْن، باهتمام أكثر من ثلاثة أضعاف الاهتمام بالرياضات الأخرى.

وذكرت أنه من خلال تفاعلات المشجعين، تبين أن هناك 5 لاعبين و5 منتخبات حظوا بأكبر قدر من الحديث عبر “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وقالت إن أكثر 5 لاعبين جرت بشأنهم نقاشات في المنصتين هم بالترتيب: (الأرجنتيني) ليونيل ميسي، و(البرازيلي) نيمار دا سيلفا، و(البرتغالي) كريستيانو رونالدو، و(البرازيلي) فيليبي كوتينيو، و(المصري) محمد صلاح.

أما بالنسبة لأكثر 5 منتخبات حظيت بتفاعلات ونقاشات بين المستخدمين، فكانت على التوالي: البرازيل والأرجنتين وفرنسا وروسيا والمكسيك.

والأحد الماضي، انتهت مباريات مونديال روسيا، بفوز المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم لكرة القدم، إثر انتصار ثمين حققه على حساب نظيره الكرواتي، بأربعة أهداف لهدفين.(الأناضول).