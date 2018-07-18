البرازيلي باكير يقترب من الانضمام لليفربول في صفقة قياسية

لندن: توصل فريق ليفربول الانكليزي لكرة القدم لاتفاق مع البرازيلي أليسون باكير، حارس مرمى فريق روما الإيطالي، من أجل انضمامه لصفوف النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 75 مليون يورو، حسبما أفادت تقارير إيطالية اليوم الأربعاء.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية في نسختها الإيطالية اليوم أن باكير 25/ عاما/ سافر إلى انكلترا على متن طائرة خاصة، حيث يستعد للخضوع للفحوصات الطبية الروتينية تمهيدا لانتقاله رسميا لليفربول.

أشارت الشبكة إلى أن باكير وافق على بنود انتقاله للفريق الأحمر، الذي سيدافع عن ألوانه في الأعوام الخمسة المقبلة.

وسيكون باكير أغلى حارس مرمى في تاريخ الساحرة المستديرة، حيث سيحطم الرقم القياسي المسجل باسم الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، عندما انتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي قادما من مواطنه بارما مقابل 88ر52 مليون يورو في موسم 2001 / .2002

من المقرر أن يصبح باكير الصفقة الرابعة التي يبرمها ليفربول في الصيف الحالي، بعدما قام بضم الغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو والسويسري شيردان شاكيري.

وشارك باكير مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم، التي اختتمت مؤخرا في روسيا وشهدت تأهل منتخب (راقصو السامبا) لدور الثمانية، علما بأنه خاض 49 مباراة مع روما في كل المسابقات خلال الموسم المنصرم.

يذكر أن باكير لعب أمام ليفربول في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، والذي شهد فوز الفريق الأحمر 7 / 6 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

(د ب أ).