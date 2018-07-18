رئيس الليغا : رحيل رونالدو عن ريال مدريد يعود لمشاكله مع الضرائب

لندن-”القدس العربي”:

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني” الليغا، ان سبب انتقال كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، إلى يوفنتوس، يعود لـ “مشاكله مع مصلحة الضرائب في مدريد”.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن تيباس قوله “رونالدو رحل عن ريال مدريد بسبب مشكلته المالية مع الضرائب، في إيطاليا سيتمكن من الحصول على صافي راتب أكبر من إسبانيا، بسبب القوانين الجديدة هناك”

واضاف “ريال مدريد واجه صعوبة كبيرة في التعامل مع هذا الأمر، وهناك أسباب كثيرة لذلك، نأسف لرحيل لاعب كبير مثل كريستيانو رونالدو، ولكن مسابقة الليغا لا تزال رائدة”.