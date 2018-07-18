البيت الأبيض يؤكد أن “التهديد” الروسي لا يزال قائما

واشنطن: أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن “التهديد” الذي تشكله روسيا على الديمقراطية الأمريكية “لا يزال قائما”، موضحا أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول هذا الموضوع أسيء تفسيرها.

وسُئل ترامب، في وقت سابق اليوم، عما إذا كانت روسيا، المتهمة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، لا تزال تستهدف الولايات المتحدة، فرد “كلا”.

لكن المتحدثة باسمه، ساره ساندرز، أوضحت أنه أراد بجوابه هذا القول إنه لن يرد على الأسئلة، وقالت “تحدثت إلى الرئيس، لم يكن يرد على السؤال”.

وأضافت أن “الرئيس وإدارته يقومان بعمل شاق للتأكد من عدم قدرة روسيا على التدخل في انتخاباتنا كما فعلت في الماضي”. وتابعت “نعتقد أن التهديد لا يزال قائما”.

وشدد مدير الاستخبارات الأمريكية، دان كوتس، الإثنين، على الخلاصات “الواضحة” التي توصلت إليها أجهزته حول تدخل روسي في انتخابات 2016، لافتا إلى أن موسكو تبذل “جهودا” لـ”تقويض” الديمقراطية الأمريكية.

ويأتي هذا الجدل الجديد بعد جدل سابق أثاره المؤتمر الصحافي لترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي والذي أدلى خلاله الرئيس الأمريكي بمواقف اعتبرت متساهلة حيال بوتين.

(أ ف ب)





