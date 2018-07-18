علماء: “مكيفات الهواء” ستزيد حالات الوفاة المبكرة

لندن: توصل علماء جامعة ويسكونسين في ماديسون بالولايات المتحدة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم سيزيد من استخدام الناس لمكيفات الهواء، مما سيرفع مستويات تلوث الهواء وزيادة حالات الوفاة المبكرة.

ويؤكد الخبراء كما نشرت مجلة Science Alert”أن استخدام أنظمة تكييف الهواء سيزيد من العبء على صناعات الطاقة، وهذا بدوره سيؤدي إلى ازدياد انبعاثات الغازات الملوثة إلى الجو. فمثلا، عند ارتفاع درجة حرارة الهواء بمقدار 3.5 درجة مئوية، سيزيد الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 30% تقريبا. وقد بينت نتائج نموذج كمبيوتر أنه بحلول عام 2050، سيرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف، وهذا سيكون سببا في موت المئات.