سلسلة انفجارات تهز مدينة كركوك شمالي العراق

بغداد: قال مصدر أمني بالعراق، مساء الأربعاء، إن 3 أشخاص أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك (255 كيلومترا شمال بغداد).

فيما قال شهود إن أربعة أشخاص أصيبوا في انفجار عدة قنابل مزروعة على الطرق في كركوك.

ونقل موقع “السومرية نيوز″، عن المصدر الأمني قوله إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق بغداد، وسط كركوك، انفجرت، مساء اليوم، ما أدى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم”.

وهزمت قوات الأمن تنظيم “الدولة” إلى حد بعيد حيث طردتهم من الموصل ومدن وبلدات أخرى. لكن التنظيم لا يزال ينفذ هجمات قرب كركوك وفي مناطق أخرى من العراق.

يذكر أن كركوك تعد من المناطق المستقرة أمنيا، إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى عمليات تستهدف المدنيين.

(وكالات)