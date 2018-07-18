﻿آل الشيخ يتراجع عن مقاضاة النادي الأهلي: أركز على الأهرام والخطيب أخي

القاهرة ـ «القدس العربي»: كلف رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، والمستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، محاميه في مصر، بالتنازل عن جميع القضايا المقدمة ضد النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، موضحاً أنه يعتبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أخًا له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كورة بلدنا»، على قناة «إل تي سي»، أن «الخطيب في منزلة أخ كبير له»، ولفت إلى انه «يركز حاليا مع نادي الأهرام الذي سيكون علامة في الكرة المصرية».

وأضاف: «نحن رجال سلمان، ومحمد بن سلمان، جلدنا جلد تماسيح، خشن ولا نتأثر». وبين أنه طلب من محاميه إسقاط أي دعوى كان بصدد رفعها سابقا ضد إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وضد بعض أنصاره الذين سبوا المستشار السعودي في صفحات «فيسبوك» و«تويتر».

وزعم آل الشيخ أن «وجهه حلو على المصريين»، مبشرا إياهم باستثمارات جديدة، ومستثمرين في مجال الرياضة من كافة الدول الخليجية والعربية.

وفي سياق متصل، قال إن نادي الأهرام الذي قيل إنه مملوك له، سيكون علامة فارقة في الكرة المصرية والعربية والأفريقية.

وقال آل الشيخ إن حجم الإعلانات والاستثمارات في الأسابيع الأولى للنادي تفوق بها على كافة الأندية المصرية.

وتابع: «عقد رعاية الأهلي قيمته 900 مليون جنيه في أربع سنوات، أما نادي بيراميدز فقد تخطت قيمة الرعاية في السنة الواحدة الـ400 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن القيمة التسويقية للنادي وصلت إلى 65 مليون دولار حتى الآن».

وكشف عن انطلاق قناة فضائية مختصة بنادي «بيراميدز» خلال الفترة المقبلة وبين أنه تنازل عن كافة حقوقه الشخصية لدى إدارة الأهلي، في إشارة إلى الفترة التي عين فيها رئيسا شرفيا للنادي، وضخ نحو 273 مليون جنيه في خزينة النادي، اتهم لاحقا الإدارة بسوء إدارتها.

يذكر أن آل الشيخ أثار غضب المصريين أكثر من مرة، بعد محاولاته التدخل في الرياضة المصرية، بعدما كشف عن تقديمه للخطيب مبلغ 6 ملايين جنيه للمساهمة في حملته الانتخابية على رئاسة نادي الأهلي الأعرق في مصر، قبل أن يثير غضبهم مرة أخرى بتصريحات عبر فيها عن تمنياته بألا يلتحق لاعب مصر الدولي ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بمباريات المونديال.

وتنازل عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بعد هجوم جماهير النادي عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه بـ«شوال الأرز» الذي يسعى بأمواله للسيطرة على الكرة المصرية.