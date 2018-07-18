﻿سباقات الدراجات: جوليان الافيليب يعيد الفخر الفرنسي ويفوز بالمرحلة العاشرة

لوغران بورنو (فرنسا) – رويترز: حقق جوليان الافيليب أول فوز لفرنسا في سباق فرنسا للدراجات هذا العام بعدما تسلق بشكل رائع ليفوز بالمرحلة العاشرة التي امتدت لمسافة 158.5 كيلومتر من انسي إلى لوغران بورنو.

وعبر الافيليب متسابق فريق كويك ستيب فلورز خط النهاية وسط استقبال حماسي من الجماهير الفرنسية في نهاية مرحلة حافظ فيها المنافسون الأساسيون على فرصهم في التتويج. لكن ريغوبرتو أوران وصيف البطل العام الماضي فقد بعض الوقت بعدما واجه صعوبات في المرتفع الأخير في المرحلة. وكان البلجيكي غريغ فان أفرمات ضمن مجموعة المقدمة مع الافيليب واحتل المركز الرابع ليواصل التشبث بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام. واحتل الاسباني ايون إيزاغيري والاستوني رين تاراماي المركزين الثاني والثالث على الترتيب. وقال الافيليب (26 عاما) بعد انتصاره الأول في سباق فرنسا: «لم أتوقع ذلك، هذا رائع. أعتقد أن توقيتي كان مثاليا. نجحت في السيطرة على مشاعري. ربما قبل عامين كنت سأهاجم مبكرا جدا». وأنهى الكولومبي أوران، الذي تعرض لحادث على الحصى في المرحلة التاسعة يوم الأحد، المرحلة بفارق دقيقتين و29 ثانية خلف المنافسين الأساسيين مع تبدد آماله تقريبا في انهاء السباق في أحد المراكز الثلاثة الأولى بعد أولى مراحل جبال الألب.