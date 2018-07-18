﻿الدوري الانكليزي: ليفربول يرفع عرضه لضم أليسون حارس روما

لندن – الأناضول: أرسل نادي ليفربول الإنكليزي، عرضا جديدا لضم البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى روما الإيطالي.

ووفقا لصحيفة «ذا صن» الإنكليزية، رفع ليفربول عرضه المالي لضم الحارس البرازيلي ليصل العرض الجديد لـ70 مليون يورو بدلا من العرض القديم المقدر بـ65 مليون يورو. جاء ذلك بعدما دخل الحارس في اهتمامات تشلسي، الذي اقترب حارسه الأول البلجيكي تيبو كورتوا من الانتقال لريال مدريد. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة روما تريد زيادة العرض المالي أكثر للموافقة على رحيل اللاعب وأنه حدد قيمة الصفقة بـ75.5 مليون يورو. ويريد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول تدعيم صفوفه للموسم الجديد بحارس على مستوى عال خاصة أن الفريق عاني من هذا المركز خلال الموسم الماضي. وأليسون (25 عاما)، هو الحارس الأول لمنتخب البرازيل في مونديال روسيا الأخير والتي توجت به فرنسا، وهو دولي منذ 2015. وبدأ مسيرته مع إنترناسيونال البرازيلي قبل أن ينتقل لروما في 2016. وأنهى ليفربول الموسم الماضي للدوري في المركز الرابع برصيد 75 نقطة، وضمن لنفسه مقعدا بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الذي احتل وصافتها الموسم المنقضي.