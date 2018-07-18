﻿المدافع أودريوزولا: أتشرف أن أكون ضمن صفوف النادي الملكي

مدريد – الأناضول: قال ألفارو أودريوزولا الظهير الأيمن الجديد لريال مدريد، إنه يتشرف بأن يكون جزءا من الريال، ويسعى لتحقيق الانتصارات معه، وأنه حقق حلمه.

وفي تصريحات للاعب خلال مؤتمر تقديمه للاعلام والجمهور، أكد: «يشرفني أن أكون هنا، وأن أحقق حلم أي لاعب كرة قدم في الانضمام إلى ريال مدريد». وأضاف: «أدرك تماما حجم المسؤولية التي يفرضها ارتداء قميص ريال مدريد، الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أتعهد به هو أنني سأقدم كل ما بوسعي، أعلم أن الفوز هو الشيء الوحيد المهم هنا». وختم قائلاً: «لقد كان سيناريو العام ونصف العام الماضيين أشبه بفيلم سينمائي، وشاءت الأقدار أن أحقق حلمي بارتداء قميص أكبر ناد في العالم، إنه يوم لن أنساه أبدا». ومن جانبه رحب فلورنتينو بيريز رئيس الريال بلاعبه الجديد، وقال: «نحن على يقين من أنه سيقدم أفضل ما لديه في كل مباراة، وأنه لن ينسى أن ريال مدريد لن يستسلم أبدا، عزيزي ألفارو، ريال مدريد هو منزلك اعتبارا من اليوم». وبدأ أودريوزولا (22 عاما)، مسيرته في أكاديمة ريال سوسييداد قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يناير/ كانون الثاني 2017، وأشارت وسائل اعلام إسبانية أن الصفقة كلفت 40 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه القديم.