﻿نجم برشلونة السابق إنييستا يصل إلى اليابان لخوض تحد جديد في مسيرته

طوكيو – د ب أ: استقبلت حشود المشجعين أمس الأربعاء أندريس إنييستا النجم السابق لبرشلونة الإسباني، لدى وصوله إلى اليابان، حيث ينضم إلى فريق فيسيل كوبي المنافس في الدوري الياباني الممتاز.

وقال إنييستا للصحفيين عقب وصوله إلى مطار كانساي في أوساكا: «كانت رحلة طويلة، لكنني كنت أتطلع للقدوم إلى اليابان. أشعر بحماس شديد للعب ضمن صفوف فيسيل.» وأضاف: «أتمنى أن تستمتع الجماهير بأدائي وأداء الفريق. سأبذل كل ما لدي من أجل تحقيق النجاح في التحدي الجديد.» ومن المقرر أن ينضم إنييستا للتدريبات مع زملائه في الفريق غدا الجمعة، ويمكن أن يسجل ظهوره الأول في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل، من خلال المباراة أمام شونان بيلمير، بحسب مصدر في النادي. وقال إنييستا: «أود المشاركة في أقرب وقت ممكن، سأحاول أن أصل إلى أفضل حالاتي لمباراة يوم الأحد، وأتمنى تقديم مستويات جيدة للجماهير».

وكان إنييستا وافق في أيار/ مايو الماضي على الانضمام للفريق الياباني، الذي يحتل المركز السادس في جدول الدوري بعد 15 مرحلة، وذلك بعد أن قضى 22 عاما في نادي برشلونة.

وأشارت وكالة «كيودو» إلى أن لاعب الوسط البالغ 34 عاما، وقع على الأرجح عقدا طويل المدى يحصل بموجبه على 30 مليون دولار في العام الواحد. وكان مهاجم المنتخب الألماني السابق لوكاس بودولسكي انضم إلى فيسيل كوبي في العام الماضي من غالطه سراي التركي.

وفي وقت سابق من تموز/ يوليو الجاري، أعلن إنييستا اعتزال اللعب الدولي، عقب خسارة المنتخب الإسباني أمام نظيره الروسي بركلات الترجيح في دور الستة عشر لكأس العالم 2018 بروسيا والتي اختتمت الأحد الماضي.

وأحرز إنييستا 32 لقبا خلال مسيرته الحافلة مع برشلونة، وسجل هدف الفوز للمنتخب الإسباني في شباك هولندا في المباراة النهائية لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، كما توج مع المنتخب في نسختي 2008 و2012 من كأس الأمم الأوروبية.

وكان لاعب المنتخب الإسباني السابق فيرناندو توريس أعلن أيضا قبل أيام انضمامه إلى ساغان توسو الياباني، إثر رحيله عن أتلتيكو مدريد الموسم الماضي.