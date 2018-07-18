﻿ما قصة تسريب الفيلم الإباحي بين رولا سعد وهيفاء وهبي؟

بيروت – «القدس العربي» : انتقدت الفنانة اللبنانية رولا سعد النجمة هيفاء وهبي، التي استعادت خلافاتها القديمة معها، ولا سيما منها ما يتعلّق بقضيتين ربحتهما رولا عليها، الأولى تتعلق بقصة فيلم إباحي وأخرى بشأن أغنية.

وأكدت رولا سعد لبرنامج «واحد من الناس» أن هيفاء ليست بمطربة بل فنانة «الله يوفقها بتجّنن».ورفضت الاجابة عن قدرات هيفاء التمثيلية، لأنها لا تتابع أيّاً من أعمالها.

أما عن سبب الخلاف القائم بينهما فأعلنت سعد عن وجود دعويين مع هيفاء وقد ربحتهما عليها، القضية الأولى تتّعلق بأغنية والأخرى باتهام هيفاء لها كما ورد في تصريح لها لجريدة «العرب» في العام 2010 إذ أعلنت أنّ «هيفاء وهبي لفقّت قضية بحقيّ واتهمّتني بتسريب فيلم إباحي لها، مستندة فقط على «إحساسها»، لكن بإذن الله ربحت القضيّة لأنّ الله ينصر المظلوم» وفق ما أكدت رولا، التي لم تشأ الحديث عن قصة الفيلم الإباحي أكثر، مكتفيةً بالقول إن القضاء سيأخذ مجراه، وهيفاء ستلتزم به.

كما استعادت الخلاف، الذي نشب بينها وبين النجمة السورية أصالة، التي انتقدتها بسبب أدائها أغنية «يانا يانا» مع الراحلة صباح.

وروت رولا ما حصل معها عندما كانت تقدّم برنامج «ليالي الأنس» وتقوم بتصويره في لبنان، عرفت أن أصالة قامت بتقليدها وانتقاد صوتها، بعد تقديمها الديو مع الشحرورة صباح.

وقالت: «قلّدتني وقالت عن صوتي مدعوس، وكان عليها انتقاد الصبّوحة وهي على قيد الحياة وليس بعد رحيلها».

وأكدت أن الراحلة صباح تحتّل المرتبة الأولى عندها ولا أحد قدّم ما قدمتّه للفن، وكان على أصالة احترام قرار الراحلة صباح لأنّ الديو تمّ بموافقتها واشرافها.

وتمنت رولا في الوقت عينه أن تكون كلّ أغنياتها هكذا، لافتة الى أنّ أي أغنية من أغنيات أصالة لم تصل إلى عدد المشاهدات، الذي حققته أغنية «يانا يانا» على «يوتيوب».

ووجهّت تحياتها الى كلّ من الفنانة المعتزلة أمل حجازي، التي احترمت خيارها بوضعها الحجاب، فباركت خطوتها، كما تمنتّ التوفيق والنجاح لوائل كفوري في ألبومه الجديد. ورولا سبق وكشفت في حديث لها عبر برنامج «العاشرة مساء» عن طفولتها هي وشقيقها المقعد داخل الميتم، بعد قيام والدتهما بإيداعهما فيه، الأمر الذي آلمها للغاية، إلاّ أنها لفتت الى أن عدم محبة والدتها لم تعد تؤلمها.

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