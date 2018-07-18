﻿ثلث الألمانيات يتعرضن للعنف

كولونيا ـ د ب أ: أشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الأربعاء، بخدمة الإغاثة الهاتفية للنساء اللاتي يتعرضن للعنف، معتبرة ذلك «وجهًا من أوجه الإنسانية».

وقالت عقب زيارتها لمقر الخدمة في مدينة كولونيا برفقة وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي: «الاستشاريات هنا يقمن بعمل رائع».

وأضافت ميركل: «العنف ضد المرأة غالبًا ما يكون من الأمور المحرمة»، موضحة أن رقم الإغاثة (08000116016) مهم جدًا للمرأة التي تتعرض لأزمة. وأعلنت جيفي أنه سيجرى توسيع خدمات هذا الرقم.

يذكر أنه تم تأسيس هذه الخدمة على مستوى ألمانيا قبل خمسة أعوام، وذلك بعدما أظهرت دراسات أن كل امرأة من بين ثلاث نساء يتعرضن للعنف في حياتهن، لكن القليلات منهن يبحثن عن المساعدة. وتقدم الخدمات الإرشادية عبر هذا الخط على نحو يرعى خصوصية الحالات، وتتاح الخدمات على مدار (24) ساعة.

ومنذ تأسيس الخدمة عام 2013م تم تقديم أكثر من (143) ألف مشورة هاتفية.