﻿اكتشاف 12 قمرا جديدا للمشتري أحدها مختلف في شكله ودورانه

تامبا (الولايات المتحدة) ـ أ ف ب: أعلن فريق من علماء فلك أمريكيين اكتشاف (12) قمرًا جديدًا حول المشتري ما يرفع إلى (79) عدد أقماره المعروفة، وهو عدد قياسي في النظام الشمسي.

ووصف الباحث سكوت شيبرد من «كارنيغي إنستيتوشن فور ساينس» أن أحد هذه الأقمار غريب بعض الشيء بسبب حجمه الصغير، إذ يقل قطره عن كيلومتر، ما يجعله على الأرجح أصغر أقمار المشتري.

وأوضح عالم الفلك أن دورانه «مختلف عن الأقمار الأخرى المعروفة للمشتري»، إذ يحتاج هذا القمر إلى سنة ونصف السنة للدوران حول المشتري الذي يلتقي مداره المنحني مع كوكبة من الأقمار الأخرى التي تسير في الاتجاه المعاكس لدوران المشتري.

وقال شيبرد «إنه وضع غير مستقر، فحوادث الاصطدام يمكن أن تؤدي إلى تفكك الأقمار وتحول وجهتها.

ويدور هذا القمر، شأنه في ذلك شأن قمرين اكتشفا في الفترة الأخيرة، في الاتجاه نفسه مثل المشتري. وتحتاج الأقمار القريبة إلى سنة تقريبًا للدوران حول هذا الكوكب مقابل سنتين للأقمار الأبعد. وقد تكون كل هذه الأقمار أجزاء ناجمة عن اصطدام بين أجرام أكبر. وكان عالم الفلك الإيطالي غاليليو اكتشف في عام 1610م أول أقمار المشتري. ولم يكن فريق علماء الفلك الذي يقف وراء الاكتشاف يبحث عن أقمار جديدة للمشتري إلا أنها ظهرت في حقل التلسكوب الذي يستخدمونه عندما كانوا يحاولون رصد كواكب أبعد من بلوتو.