﻿فتيان الكهف التايلنديون يروون «معجزة» إنقاذهم

شيانغ راي (تايلند) ـ أ ف ب: روى الفتيان الاثنا عشر ومدربهم لكرة القدم الذين انتشلوا من مغارة غمرتها المياه في شمال تايلند علقوا فيها إثر عملية دولية محفوفة بالمخاطر- «معجزة» العثور عليهم بعد محنة استمرت تسعة أيام، خلال مؤتمر صحافي هو الأول من نوعه.

وأخبر عبدول سام-اون البالغ من العمر (14) عامًا الذي ردّ بالإنكليزية على الغواصين البريطانيين اللذين عثرا على الفتيان بعد تسعة أيام من العزلة التامة في المغارة «سمعنا فجأة أناسًا يتكلمون. ولم يكن ذهني يعمل بشكل صحيح بعد كلّ هذه الأيام التي حرمنا فيها من الطعام»، متكلمًا عن «معجزة». ولم يأكل الفتيان شيئًا خلال الأيام التسعة الأولى، مكتفين بشرب المياه المتساقطة ورفع الصلوات. وقال بورنشاي كاملوان (15 عامًا): «كنا نشرب المياه المتساقطة على الصخور». وأكد إكابول تشانتاوونغ (25 عامًا) مدرّب الفتيان والبالغ الوحيد في المجموعة الذي أمضى عدة سنوات في دير بوذي: «حاولنا حفر الممرات في الأرض (للخروج) كي لا نظل مكتوفي الأيدي ونحن ننتظر السلطات، لكن من دون جدوى».

وكان أعضاء فريق «الخنازير البرية» لكرة القدم قد علقوا إثر هطول أمطار موسمية في كهف تام لوانغ في شمال البلاد في الثالث والعشرين من حزيران/يونيو. واستغرقت عملية انتشالهم ثلاثة أيام وانتهت في العاشر من تموز/يوليو.

وأثارت حادثة هذا الفريق ضجة إعلامية تردد صداها في العالم أجمع.