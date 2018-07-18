﻿طيارون صينيون يمنعون من الطيران مدى الحياة

شنغهاي ـ أ ف ب: منعت السلطات الصينية طيارين في شركة «اير تشاينا» من قيادة طائرة مدى الحياة بعدما دخّن معاون الطيار سيجارة إلكترونية في قمرة القيادة، وفق ما أفادت القناة الرسمية «سي سي تي في».

وقد انخفض علو طائرة من طراز «بوينغ 737» تابعة لشركة الطيران الوطنية فجأة، الأسبوع الماضي، بعدما قطع معاون الطيار بدون قصد مكيّف الهواء، في مسعى إلى تبديد الدخان المتصاعد من سيجارته الإلكترونية.

واضطرت الطائرة التي كانت في رحلة من هونغ كونغ (جنوب) إلى داليان (شمال شرق) إلى النزول آلاف الأمتار، وقد هبطت أقنعة الأكسجين للركاب المذعورين.

وسحبت الإدارة الصينية للطيران المدني (سي ايه ايه سي) رخصة الطيران من الطيارين المتواجدين في مقصورة القيادة وقت الحادثة، مدى الحياة، حسب ما أفادت قناة «سي سي تي في».

وفرضت على شركة «اير تشاينا» غرامة قدرها (50) ألف يوان (7400 دولار تقريبًا) وينبغي لها أن تخفّض بنسبة (10 ٪) الرحلات المسيّرة بطائرات «بوينغ 737» وإعادة النظر في إجراءات السلامة لمدة ثلاثة أشهر. ولم تسفر هذه الحادثة عن أي ضحية بين الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم (153) شخصًا. وقد تسبب فيها معاون الطيارعندما أخطأ في الزرّ وقطع مكيّف الهواء، ما تسبب في خفض مستوى الأكسجين في المقصورة. فانطلقت الصفارة للإنذار من أن علو الطائرة ارتفع أكثر من اللازم وبات من الضروري الهبوط إلى مستويات أكثر انخفاضًا.