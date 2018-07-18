رغم طلاقهما في شهر العسل.. مي سليم و وليد فواز سيلتقيان في فيلم جديد

القاهرة – “القدس العربي ” : رغم زواجهما السريع وطلاقهما المفاجئ في شهر العسل ، الا ان سيضطر كل من مي سليم ووليد سليقان للمعايشة مع هذا الأمر خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بسبب التزاماتهما الفنية رغم ان علاقتهما في اوج توترها .

ومن المقرر أن مي و وليد سيستكملان قريبًا تصوير أحدث أعمالهما السينمائية ” قرمط بيتمرمط”، الذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي أحمد آدم.

سيحاول صناع الفيلم عدم الجمع بين الإثنين خلال التصوير، تحاشيًا لحدوث مصادمات أو مشاحنات لا داعي لها، وسيساعد في هذا الأمر أنه لا توجد مشاهد مشتركة سيتم تصويرها بينهما.