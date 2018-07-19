يونيسف: وفيات الكوليرا في اليمن تجاوزت 2300 حالة

اليمن: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء، إن وفيات وباء الكوليرا في اليمن، تجاوزت 2300 حالة، خلال أكثر من عام.

وذكرت المنظمة في الحساب الرسمي لمكتبها باليمن، على موقع “تويتر” إنه تم رصد 2311 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن، خلال 13 شهراً ماضية”.

وأفادت المنظمة أن “إجمالي عدد الحالات المشتبه إصابتها بالوباء نفسه، وصل إلى أكثر من مليون و118 ألف حالة، خلال الفترة ذاتها”.

وذكرت المنظمة أن” السلطات الصحية ومنظمات الإغاثة، تعمل على مدار الساعة لمنع عودة تفشي الكوليرا”.

وتابعت: “مع ذلك، فإن النظام الصحي المتدهور، وتحديات استمرار الصراع، تقوض هذه الجهود”.

و”الكوليرا” مرض يسبب إسهالاً حاداً يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتقَ العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، تشهد اليمن حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم. (الأناضول)