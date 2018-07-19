ترامب يطلب من أردوغان الإفراج عن القس الأمريكي الموقوف في تركيا

واشنطن: طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، العمل من أجل إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون، المعتقل في تركيا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، بتهمة القيام بأنشطة “إرهابية”.

وكتب ترامب على تويتر: “من العار تماماً ألا تُفرج تركيا عن قس أمريكي محترم هو أندرو برانسون. لقد تم اعتقاله فترة طويلة”. وأضاف أن على “أردوغان أن يفعل شيئاً لتحرير هذا الزوج والأب المسيحي الرائع″.

وأمرت محكمة تركية الأربعاء، بتمديد احتجاز القس رغم ضغوط السلطات الأمريكية للإفراج عنه.

وتتسبب قضية القس الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في مدينة أزمير على بحر ايجه، بتوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وهذه ثالث مرة يتم فيها رفض الإفراج عنه، إذ رفضت المحكمة في جلسات استماع في 16 نيسان/أبريل، و7 أيار/مايو طلبات المحامين الإفراج عنه.

وقال القاضي إن الجلسة المقبلة ستكون في 12 تشرين الأول/أكتوبر.

وصرح القائم بالأعمال الأمريكي في أنقرة فيليب كوسنت، الذي حضر جلسة المحكمة الأربعاء: “نشعر بخيبة أمل من نتيجة جلسة اليوم”.

وأضاف: “لقد قرأت لائحة الاتهام وحضرت 3 جلسات ولا أعتقد أن هناك أي مؤشر على أن القس برانسون مذنب بأي نشاط إجرامي أو إرهابي”.

ويتهم برانسون بالقيام بنشاطات مؤيدة لحركة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016، ولحزب العمال الكردستاني.

ويمكن أن يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 35 عاماً في حال ادانته.

وتحظر تركيا كلاً من حركة غولن وحزب العمال الكردستاني، وتعتبرهما مجموعتين إرهابيتين.

وخلال الجلسة الأخيرة في أيار/مايو، نفى برانسون بشدة أنه ساعد المجموعات “الإرهابية” بحسب إفادة أحد الشهود.

وقال برانسون: “لم أدعم حزب العمال الكردستاني مطلقاً .. لم يسمع أي من الشهود مني أي كلمة دعم لحزب العمال الكردستاني”. (أ ف ب)