زوكربيرغ يوضح موقفه حيال منشورات منكري الهولوكوست على فيسبوك

نيويورك: حاول الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، الأربعاء، توضيح موقفه من منكري الهولوكوست على شبكة التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرض لانتقادات لقوله في مقابلة إنه لن يحظر مثل هذه المنشورات.

وقال زوكربيرغ في تصريحات نقلها موقع “ريكود” المعني بأخبار التكنولوجيا: “شخصياً أجد إنكار المحرقة مهين للغاية، ولم أكن أعتزم أبداً الدفاع عن هؤلاء الذين ينكرون ذلك”.

وأضاف: “أنا يهودي، وهناك مجموعة من الأشخاص ينكرون وقوع المحرقة”.

وتابع: “أجد ذلك مهيناً للغاية. لكن في نهاية المطاف، لا أعتقد أن منصتنا يجب أن تمنع ذلك، لأنني أعتقد أن هناك أشياءً يخطئ بها مختلف الأشخاص. ولا أعتقد أنهم يخطؤون عن عمد”.

وتابع: “لا أعتقد أن الشيء الصحيح الذي ينبغي قوله هو أننا سنلغي (حساب) شخص ما من المنصة إذا أخطأ، حتى ولو لعدة مرات”.

وفرّق زوكربيرغ بين الأشخاص الذين يرتكبون الأخطاء، وبين من ينشر معلومات مضللة أو تحريضاً بشكل متعمد.

وقال إذا كان الأشخاص الذين ينشرون هذا المحتوى “لا يحاولون إلحاق الأذى بشخص ما، أو مهاجمة شخص ما، عندئذ يمكنك طرح هذا المحتوى على صفحتك، حتى إذا كان الأشخاص قد يختلفون معك أو يجدونه مسيئاً”.

وتابع أن هذا لا يعني أن لدينا مسؤولية في انتشار هذا الأمر على نطاق واسع.

وقال إن “هدفنا حيال الأخبار المزيفة ليس منع أي شخص من قول شيء غير صحيح، ولكن وقف انتشار الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة عبر خدماتنا”. (د ب أ)