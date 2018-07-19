الشرطة البريطانية تحدد هوية المشتبه بهم في قضية تسميم العميل الروسي سكريبال

لندن: ذكرت تقارير إخبارية الخميس، أن الشرطة البريطانية تعتقد أنها حددت هوية المشتبه بهم المسؤولين عن الهجوم على العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب “نوفيتشوك“.

وقال مصدر على صلة بالتحقيقات في القضية لوكالة “برس اسوسييشن” إن عدة مواطنين من روسيا تورطوا في محاولة القتل، مضيفاً أنه تم التأكد من هوياتهم عبر مطابقة صور الكاميرات الأمنية بسجلات الأشخاص الذين دخلوا البلاد في ذلك الوقت.

وتتهم بريطانيا روسيا بأنها المسؤولة عن الهجوم، وهو ما تنفيه موسكو.

ويأتي هذا التقرير قبل إجراء تحقيق بشأن مقتل دون ستيرجيس (44 عاماً) التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر، عقب تعرضها لغاز من نوع نوفيتشوك في 29 حزيران/يونيو الماضي.

وكان غاز الأعصاب موجوداً في زجاجة عُثر عليها في منزل زوجها تشارلي رولي (45 عاماً) في أميزبري، وهو لا يزال في حالة حرجة بالمستشفى.

قد عُثر على سكريبال وابنته فاقدي الوعي في سالزبري، على بعد 10 كيلومترات من اميزبري، في آذار/مارس الماضي، بعدما تم تسميمها بغاز نوفيتشوك. وقد تعافى الاثنان لاحقاً. (د ب أ)