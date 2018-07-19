رونالدو يبيع قصره في مدريد وينقل 22 سيارة فارهة خارج إسبانيا

لندن: “القدس العربي”: ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثاً إلى يوفنتوس الإيطالي، يجمع متعلقاته في العاصمة الإسبانية مدريد، تمهيداً لانتقاله إلى تورينو.

وذكرت الصحيفة أن القائد البرتغالي يرغب في بيع قصره في منطقة “La Finca” في مدريد، ضمن خطته لإنهاء أزمته مع مصلحة الضرائب الإسبانية، حيث تبلغ قيمة القصر 5 ملايين يورو، ويتربع على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وأبدى رونالدو استياءه من سوء معاملة مصلحة الضرائب التي اتهمته بالتهرب، وطالبته بدفع ما يقرب من 18 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو سيوقف أولى مراحل إنشاء فرع سلسلة فنادقه “Pesanta CR7″ في مدريد أيضاً.

وسينقل نجم ريال مدريد السابق، المهووس بالسيارات، 22 سيارة خاصة به من مدريد إلى 4 مناطق، وهي لشبونة وفونشال والغرب وسييرا دي جريس، والبقية إلى تورينو، حيث سيستقر مع عائلته.



وانتقل الهداف التاريخي لريال مدريد، قبل أيام، إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في صفقة هي الأبرز خلال الميركاتو الجاري، مقابل 100 مليون يورو، وبراتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو.