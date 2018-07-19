داعية سوري: جبرائيل هو سيد الملائكة..وبشار الأسد هو “سيد البشر”! ـ (فيديو)

“القدس العربي”: أثار مقطع مصور لداعية سوري، يتملق فيه فيه رئيس النظام بشار الأسد، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الإعلامي السوري في قناة الجزيرة، فيصل القاسم مقطع الفيديو على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” دون الإشارة إلى تاريخ تصويره أو اسم الداعية.

ويظهر الداعية السوري في الفيديو واقفاً بين حشد من أنصار بشار، ويقول: “عندما خلق الله السموات والأرض وخلق بني آدم وخلق الملائكة جعل سيدها جبرائيل.. حيث لابد من سيد”.

وتابع: “وخلق بني البشر وجعل سيدها آدم وخلق الأنبياء وجعل سيدها الخليل إبراهيم عليه السلام، أما الآن فبشار حافظ الأسد هو سيد بني البشر” حسب وصفه.

وقد مرت أمس الذكرى الثامنة عشر، لتسلم رئيس النظام السوري بشار الأسد، منصبه رسمياً، بعد أدائه اليمين الدستورية، بتاريخ 17 يوليو/ تموز من عام 2000.

وخلف بشار والده الدكتاتور حافظ، الذي توفي في 10 يونيو/ حزيران من العام نفسه.