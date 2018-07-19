صحيفة فرنسية: على أمريكا ألا تسمح بأن يقودها رئيس “مخادع″

باريس: علّقت صحيفة “لا بريسه دي لا مانش” الفرنسية، على التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن علاقته مع روسيا، قائلة في عدد الخميس: “للأوروبيين تجربة سابقة مع عدم وفاء الرئيس الأمريكي بوعوده”.

ورأت الصحيفة أنه “عندما تكون دولة هي الأقوى في العالم فلا يجوز لها أن تسمح لنفسها أن يرأسها متحايل وكذاب وغشاش يخدع العالم كله ولا يولي لما يقوله أي قيمة”.

وذهبت الصحيفة إلى أن “الصوت الأمريكي لم تعد له قيمة ولن يحظى بأي ثقة أثناء فترة رئاسة دونالد ترامب”.

وختمت الصحيفة تعليقها بالقول: “الصدق هو الأطول عمراً، ولكن هذا الصدق ليس موجوداً للأسف”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة هلسنكي الاثنين الماضي، أنه لا يعتقد أن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، ثم عدل عن هذا التصريح في وقت لاحق، مؤكداً أنه كان يعني أنه لا يرى سبباً لعدم محاولة روسيا التأثير على هذه الانتخابات. (د ب أ)