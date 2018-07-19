مستشار بن زايد: اتضح أنه لا يمكن كسب الحرب في اليمن!

لندن- “القدس العربي”: أعرب عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي، عن أمنيته بعودة جنوده بلاده “حالاً” من اليمن، مؤكداً اقتناعه بعدم جدوى الحرب هناك.

وفي تغريدة على “تويتر” رداً على سؤال لأحد متابعيه، قال عبد الله ، الذي يوصف بأنه “مكلف أحياناً بالتعبير وإطلاق بالونات اختبار صاحب القرار الفعلي في الإمارات”، إنه “أنا مع وقف الحرب حالاً وعودة جنود الامارات الى الوطن عندما يتم تسليم ميناء الحديدة وخروج مليشيات الحوثي بسلام من الحديدة”.

وأضاف: “لقد أدت الإمارات واجبها وأكثر، وقدم التحالف العربي بقيادة السعودية كل ما يمكن تقديمه للحكومة الشرعية، وحان وقت وقف القتال، وترتيب وضع يمن ما بعد الحرب دبلوماسياً”.

انا مع وقف الحرب حالا وعودة جنود الامارات الى الوطن عندما يتم تسليم ميناء الحديدة وخروج مليشيات الحوثي بسلام من الحديدة. لقد أدت الامارات واجبها واكثر وقدم التحالف العربي بقيادة السعودية كل ما يمكن تقديمه للحكومة الشرعية وحان وقت وقف القتال وترتيب وضع يمن مابعد الحرب دبلوماسيا — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 18, 2018

وأكد مستشار ولي عهد أبو ظبي في تغريدة أخرى، عدم قدرة التحالف العربي على كسب الحرب في اليمن، بـ”الضربة العسكرية القاضية”، معرباً عن تخوفه من الثمن السياسي والإنساني الباهظ الذي قد يُدفع في حال استمرت الحرب لأربع سنوات أخرى.

بعد 4 سنوات اتضح انه لا يمكن كسب هذه الحرب بالضربة العسكرية القاضية وقد تستمر الحرب لاربع سنوات اخرى بثمن سياسي وانساني باهظ. لذلك اذا امكن عودة الشرعية الى صنعاء بالمفاوضات فاهلا بالحل الدبلوماسي. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 18, 2018

وكان عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة “أنصار الله”، أكد في حوار خاص مع صحيفة’’ لوفيغارو’’ الفرنسية، أن جماعته على استعداد لتسليم مرفأ الحديدة الرئيسي إلى الأمم المتحدة، وأنهم أبلغوا المبعوث الأممي مارتن غريفيث بأنهم لا يرفضون دور الإشراف والدور اللوجستي الذي تسعى المنظمة الدولية إلى القيام به في المرفأ، لكن بشرط أن يتوقف العدوان على الحديدة.

واتهم زعيم الحوثيين فرنسا بــ’’ المساهمة في العدوان’’ على اليمن عبر بيعها الأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي، قائلا إن بعض الدول الأوروبية استغلت الحرب اليمنية لبيع السّلاح أملاً في تعزيز تحالفاتها السياسية مع النظامين السعودي والإماراتي.