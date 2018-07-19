النواب العرب في الكنيست يحتجون ويمزّقون قانون “الدولة القومية”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: رفض النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي نص قانون “القومية”، ومزقّوه احتجاجاً على تبني الكنيست القانون بالقراءة النهائية.

وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد أقرت الخميس، بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي، قانون “أساس القومية” الذي ينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و”القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية، كما تعمل الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي.

ورأت القائمة المشتركة ” النواب العرب ” بقانون القومية أنه من أخطر القوانين التي سُنّت في العقود الأخيرة، حيث سيطغى على أي تشريع عادي وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد من هو صاحب السيادة وتعتبر “الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد”.

واعتبر رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، المصادقة على القانون حدثاً “تاريخياً”.

وأبدى 55 نائباً معارضتهم لهذا القانون، حيث قال رئيس المعارضة ، يتسحاك هرتسوغ، إن “التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها”، مشيراً إلى أنه “يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر”.