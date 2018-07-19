كيف نجحت المالديف في الدعاية لشواطئها عبر “مو صلاح” ـ (صور)

ماليه (المالديف): نشر الحساب الرسمي لوزارة السياحة في المالديف على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورًا للاعب المصري وفريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، وهو على الشواطئ المالديفية، كدعاية للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وقالت الوزارة عبر صفحة “Visit Maldives”: “اختار لاعب كرة القدم المصري الشهير مو صلاح المالديف لعطلة عائلية بعد كأس العالم، هل قررتم أن تزورونا؟”.

ونشرت الوزارة صور اللاعب المصري عبر صفحاتها على “فيسبوك”، و”تويتر”، وانستغرام”.

ومنذ الإثنين الماضي، يحرص “مو صلاح” على نشر صور لعطلته في المالديف على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل البدء في استعدادات موسمه الجديد مع ليفربول. (الأناضول)