مدينة باريس تحظر على سبيل التجربة التدخين في 6 منتزهات

باريس: حظرت مدينة باريس التدخين في ست منتزهات عامة على سبيل التجربة وفي إطار جهود المدينة في مكافحة التدخين.

ومن المقرر أن يستمر الحظر في هذه المنتزهات أربعة أشهر مبدئيا في محاولة من المدينة لمواجهة التدخين السلبي وفي نفس الوقت زيادة مستوى النظافة في المنتزهات.

وأصبحت هناك لافتات تشير لهذا الحظر عند مداخل المنتزهات الصغيرة نسبيا في أغلبها.

ولا تطال هذه التجربة منتزهات باريس الشهيرة التي يرتادها كثير من السائحين.

وبدأ هذا الاختبار منذ الأسبوع الماضي بعد أن اعتمد من مجلس بلدية العاصمة الفرنسية مطلع الشهر الجاري.

غير أن الحظر لا يشمل فرض غرامة مالية على المخالفين. ومن المقرر أن يتم تقييم الحظر وجدواه بعد أربعة أشهر من سريانه قبل أن يكون هناك حديث عن حظر دائم.

وعلى المستوى القومي شددت فرنسا مؤخرا حربها على التدخين.

وتعتزم فرنسا زيادة ثمن علبة السجائر ليصل إلى 10 يورو بحلول عام .2020 وتم رفع ثمن السجائر مرتين منذ انتخاب الرئيس ايمانويل ماكرون، كانت أخراهما في آذار/مارس عندما ارتفع سعر العلبة نحو يورو ليصل في المتوسط إلى 90ر7 يورو للعشرين سيجارة.

وتحظر فرنسا التدخين في الحانات والمطاعم منذ عام 2008 بالفعل وكذلك تحظر وضع شعارات العلامات التجارية على علب السجائر.

وحسب الهيئات المعنية بالصحة في فرنسا فإن عدد المدخنين بشكل يومي في فرنسا انخفض عام 2017 بواقع مليون شخص مقارنة بعام .2016

وتراجعت الكميات المباعة من السجائر بشكل بسيط لا يتجاوز 15ر0%.(د ب أ).