خالد الشاعر زوج أسيل عمران السابق يعلن زواجه .. فمن العروس؟ -(صورة)

لندن – “القدس العربي ” : أعلن الإعلامي البحريني خالد الشاعر عن عقد قرانه من ابنه فنان شهير، وذلك بعد نحو عامين على وقوع الطلاق بينه وبين الفنانة السعودية أسيل عمران.

وكشفت خالد الشاعر من خلال منشور له عبر “انستغرام” عن زواجه من مواطنته الإعلامية نور الشيخ ابنة الفنان الكبير خالد الشيخ، حيث كتب: “ويحدثُ أنْ تُولَدَ ثانيةً ! تم عقد قراني على نور ابنة الأستاذ خالد الشيخ”، حيث أرفق المنشور بصورة من عقد القران ومزجها مع صورتين له وللعروس.