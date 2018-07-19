﻿

الاتحاد الأوروبي: قانون القومية الإسرائيلي يمكن أن “يعقد” عملية السلام

Jul 19, 2018
1
،فيدريكا موغيريني

بروكسل:أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء “قانون القومية” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية ، والذي ينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي” مع التقليل من مكانة اللغة العربية .

وقالت مايا كوسيانسيتش ،المتحدثة باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،فيدريكا موغيريني :”إننا قلقون ، لقد أعربنا عن هذه المخاوف ، وسوف نستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان القانون يمثل عقبة أمام عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، قالت كوسيانسيتش إنه “يمكن أن يزيد من تعقيد المسار” نحو حل الدولتين.(د ب أ) .

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left