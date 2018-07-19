اسرائيل تمنع عمر العبداللات من دخول فلسطين

عمان – “القدس العربي ” : بعد انطلاق البوم ” فلسطين من النهر الى البحر ” للفنان الأردني عمر العبداللات وما احدثه من انتشار ا كبيرا في كافة المحافظات الفلسطينية والعالم العربي ، جاء قرار دولة الكيان الصهيوني بمنع العبداللات من دخول فلسطين .

كما جاء قرار المنع متزامنا مع اقرار قانون القومية، وجاء اطلاق البوم ” البوم فلسطين من النهر الى البحر ” في اللحظة التي كان الصهاينة يحتفلون بهذا القرار.

يشار ان عمر كان مقررا له ان يقيم مؤتمرا صحفي في فلسطين الا ان قرار منع العبداللات حال دون حدوث ذلك.