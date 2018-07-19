شهيد و3 إصابات في قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة -(صور وفيديو)

غزة: استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف برج للمراقبة يتبع لأحد الفصائل الفلسطينية، شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب وصل “الأناضول” نسخة منه، إن الشاب عبد الكريم رضوان (22 عاما)، استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق، في قصف إسرائيلي.

كما ذكر القدرة أن 3 إصابات أخرى وصلت إلى المستشفى الأوروبي (جنوب القطاع)، في ذات الحادث.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان تلقّت “الأناضول” نسخة منه:” نفذت طائرة تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي هجوماً على خلية أطلقت بالونات حارقة بالقرب من موقع لحماس في جنوب قطاع غزة”.

وتابع جيش الاحتلال:” سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بشكل مكثف ضد النشاطات الإرهابية التي تقودها منظمة حماس ويعتبر أي نشاط من هذا النوع خطيرا”.

وكان مراسل الأناضول، قد أفاد بأن طائرة عسكرية إسرائيلية، استهدفت بصاروخين برج للمراقبة يتبع لأحد الفصائل الفلسطينية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.(الأناضول).

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