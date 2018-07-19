ترامب يهاجم القرار الأوروبي بفرض غرامة ضخمة على غوغل

واشنطن: حمل الرئيس الامريكي دونالد ترامب الخميس على الاتحاد الأوروبي بسبب فرضه غرامة ضخمة على شركة “غوغل” بتهمة الاحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة.

وقال ترامب في تغريدة “الاتحاد الاوروبي فرض غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا”غوغل “. لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر”.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

وفرض الاتحاد الأوروبي الاربعاء غرامة قياسية بقيمة 4,3 مليار يورو على شركة غوغل بتهمة الاحتكار في ملف نظام أندرويد.

واتهم الاتحاد الشركة باستغلال نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية والمستخدم من 80 في المئة من أجهزة الهواتف الذكية والألواح في أوروبا، من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر في بروكسل “لجأت غوغل الى ممارسات غير مشروعة لترسيخ موقعها المهيمن في مجال البحث على الإنترنت”.

وجاء القرار على خلفية أجواء متوترة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وخلافات محورها حلف شمال الاطلسي والتجارة العالمية.

وسيلتقي رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الرئيس الاميركي في واشنطن في 25 تموز/يوليو بهدف محاولة حل هذه الخلافات.

وكان ترامب اعتبر ان الاتحاد الأوروبي “عدو” للولايات المتحدة على الصعيد التجاري.

وبعيد اعلان المفوضية، قالت المجموعة العملاقة للإنترنت في بيان انها ستستأنف القرار.(أ ف ب) .