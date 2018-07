ترامب يهاجم القرار الأوروبي بفرض غرامة ضخمة على غوغل

واشنطن: حمل الرئيس الامريكي دونالد ترامب الخميس على الاتحاد الأوروبي بسبب فرضه غرامة ضخمة على شركة “غوغل” بتهمة الاحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة.

وقال ترامب في تغريدة “الاتحاد الاوروبي فرض غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا”غوغل “. لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر”.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018