قوات إريترية تنسحب من الحدود الإثيوبية

أديس أبابا : ذكرت وكالة الأنباء الإريترية الرسمية على صفحتها على “فيسبوك” أن إريتريا سحبت قوات من حدودها مع إثيوبيا التي تشهد وجودا عسكريا مكثفا في “بادرة مصالحة”.

ولم يصدر بعد تأكيد من الحكومة في أسمرا، لكن الخطوة تنسجم مع التحسن السريع في العلاقات بين الجارتين بمنطقة القرن الأفريقي اللتين أودت الحرب بينهما عام 1998 بحياة عشرات الآلاف وأفضت إلى جمود عسكري لعقدين من الزمان.

ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإريتري إسياس أفورقي اتفاقا في أسمرا في التاسع من يوليو تموز لاستعادة العلاقات واتخذا منذ ذلك الحين خطوات لوضع ذلك موضع التنفيذ منها إعادة فتح سفارة كل دولة لدى الأخرى.

وقالت الوكالة “حري بالمهتمين بالاستقرار والاقتصاد القوي في المنطقة أن يبذلوا ما في وسعهم لمساعدة البلدين على تجاوز حرب لا معنى لها تسببت في معاناة كبيرة للشعبين”.

وفي وقت سابق اليوم، قال الموقع الإخباري لهيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة في إثيوبيا (فانا) إن أديس أبابا عينت أول سفير لها لدى إريتريا منذ 20 عاما. وذكر التقرير أن رضوان حسين الذي كان سفيرا لإثيوبيا لدى أيرلندا أصبح مبعوث أديس أبابا لدى أسمرا.

وتولى أبي رئاسة الوزراء في أبريل نيسان وعبر عن رغبته في تنفيذ اتفاق سلام أنهى الحرب. وجاء القرار المفاجئ في إطار جهد أوسع لإصلاح الاقتصاد والسياسة في إثيوبيا، ثاني أكبر دول أفريقيا سكانا وصاحبة أكبر اقتصاد في شرق القارة السمراء.

ومن شأن تحسن العلاقات بين البلدين أن يتيح في نهاية المطاف وصول إثيوبيا الحبيسة إلى الموانئ الإريترية ويضع الأساس لتخفيف العزلة السياسية التي تعاني منها إريتريا.

وزار أبي أسمرا كما زار أفورقي أديس أبابا هذا الأسبوع وأعاد فتح سفارة بلاده هناك.

ووصلت أمس الأربعاء أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية إلى أسمرا في أول رحلة من نوعها منذ 20 عاما لتجد في استقبالها راقصين يلوحون بالأعلام كما تم لم شمل أسر منفصلة منذ عقود في مشهد مفعم بالمشاعر.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية تولد جبر مريم في مقابلة إن شركته تجري محادثات للاستحواذ على حصة في الخطوط الجوية الإريترية، مضيفا أنه ستتم إجراء دراسة لتحديد حجم الحصة. (رويترز).